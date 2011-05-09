Таліби оприлюднили відеозапис викраденого ними канадця
10:35, 09 травня 2011Світ
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Про викуп, проте, не йдеться
Таліби оприлюднили відеозапис 26-річного канадця, зникнення якого в Афганістані влада Канади підтвердила в лютому, повідомляє Радіо Свобода.
Бойовики стверджують, що викрали Коліна Рутерфорда в провінції Газні. За словами талібів, заручника, якого вони звинувачують у шпигунстві, чекає суд, якщо канадська влада не вживе термінових заходів для вирішення проблеми. Про викуп за викраденого нічого, проте, не зазначається.
В Оттаві стверджують, що Рутерфорд перебував в Афганістані як турист.
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