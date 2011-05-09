Таліби оприлюднили відеозапис викраденого ними канадця

Таліби оприлюднили відеозапис 26-річного канадця, зникнення якого в Афганістані влада Канади підтвердила в лютому, повідомляє Радіо Свобода.

Бойовики стверджують, що викрали Коліна Рутерфорда в провінції Газні. За словами талібів, заручника, якого вони звинувачують у шпигунстві, чекає суд, якщо канадська влада не вживе термінових заходів для вирішення проблеми. Про викуп за викраденого нічого, проте, не зазначається.

В Оттаві стверджують, що Рутерфорд перебував в Афганістані як турист.