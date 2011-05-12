Путін зустрінеться в Сочі з керівництвом "народного фронту"

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін на зустрічі в Сочі обговорить сьогодні з керівництвом так званого Загальноросійського народного фронту установчий документ цієї організації.

Переговори Путіна з керівниками партії "Єдина Росія" і громадських організацій, які мають намір стати частиною виборчого "фронту", почалися в Сочі в неформальній обстановці в середу.

Путін запропонував створити Загальноросійський народний фронт за участю "Єдиної Росії", інших партій і громадських організацій минулого тижня. Лідери ряду об`єднань - таких як Федерація незалежних профспілок, Союз жінок Росії - вітали цю ініціативу. Водночас, жодна з партій, крім "Єдиної Росії", не виявила бажання приєднатися до нової організації, зауважує Радіо Свобода.