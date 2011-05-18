У Молдові будуть дві Компартії

У Молдові найближчим часом з`явиться нова Компартія. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на "Молдавські відомості", виконавчий секретар Комуністичної партії Молдавії (КПМ) Ігор Кучер пообіцяв, що протягом 3-4 місяців нова партія буде зареєстрована.

Раніше в країні при владі була Партія комуністів Республіки Молдова (ПКРМ). Її лідер Володимир Воронін з 2001 по 2009 роки був президентом. У 2009 році ПКРМ поступилася владою в країні Альянсу за європейську інтеграцію (АЄІ), ставши найбільшою опозиційною силою країни.

За словами Кучера, останнім часом ПКРМ все більше зближується з Ліберально-демократичною партією прем`єра Влада Філата. "За такого розкладу буде остаточно похована соціалістична ідея. Час спекулятивного використання наших цінностей пройшов, це все чергова політтехнологія і не більше", - заявив Кучер, назвавши ПКРМ "псевдокомуністами".

У КПМ стверджують, що з 2003 року партії не вдавалося реєструватися в Мінюсті через протидію правлячої ПКРМ.