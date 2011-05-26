Під час розгону акції опозиції в Тбілісі загинув поліцейський

Під час розгону акції опозиції в ніч на четвер у Тбілісі загинув поліцейський, повідомив голова аналітичного департаменту МВС Грузії Шота Утіашвілі.

За його словами, поліцейський загинув, коли "ескорт лідерів опозиції на великій швидкості після початку операції спецназу залишав місце акції", передає "Новини-Грузія".

Глава департаменту також повідомив, що в тбіліських лікарнях перебувають 19 поліцейських, які постраждали під час розгону акції. Усім постраждалим, доставленим до лікарень, надається медична допомога, стан усіх стабільне, зазначив Утіашвілі.

Загони грузинського спецназу в ніч на четвер витіснили з проспекту Руставелі учасників акції опозиційних "Народних зборів", які блокували територію перед будинком парламенту. Застосовувалися водомети, гумові кулі, газ, повідомляє РІА "Новости".

Мітингуючих відтіснили до площі Свободи, на кількасот метрів від будинку парламенту.

О 24.00 закінчився термін акції, раніше заявлений організаторами, проте лідери "Народних зборів" закликали учасників не розходитися. Перед тим, як спецназ розпочав діяти, мерія повторно повідомила лідерам "Народних зборів", що заявлений термін акції закінчився, попросила звільнити територію і запропонувала проводити акцію деінде.