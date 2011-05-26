Швейцарія відмовляється від атомної енергетики

Уряд Швейцарії заявив, що виведе з експлуатації всі п`ять атомних електростанцій у країні. Як очікується, це станеться після вироблення 50-річного ресурсу нинішніх АЕС - в період з 2019 по 2034 рік.

Таким чином, Швейцарія планує повністю перейти на отримання електроенергії з інших джерел.

Кілька днів тому близько 20 тисяч осіб взяли участь в маніфестації, вимагаючи відмови від ядерної програми, нагадує Бі-бі-сі.