Президент ЄП: вони борються за вільну і демократичну Білорусь

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК заявляє про незаконність вироків екс-кандидатам у президенти Білорусі.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі у зв`язку із виголошенням судових вироків Миколі СТАТКЕВИЧУ і Дмитру УССУ.

«Вироки Н.СТАТКЕВИЧУ та Д.УССУ – опозиційним кандидатам у президенти Білорусі – демонструють нечесність судової системи Білорусі», - заявив Президент Європарламенту.

«Ці опозиційні лідери повинні бути підтримані, а не засуджені. Вони борються за вільну і демократичну Білорусь. Вони проти Білорусі, у якій влада зосереджена в руках однієї людини і його режиму», - підкреслив Є.БУЗЕК.

Він закликав до негайного і безумовного звільнення усіх політичних ув’язнених і в`язнів совісті.

Є.БУЗЕК нагадав, що Європарламент у резолюції від 12 травня жорстко засудив виголошення вироків на основі звинувачень у масових безпорядках, а також засудив проведення закритих судових процесів, відмову надати затриманим можливість залучити свідків, а також відмову в зустрічах з адвокатами.

«Європарламент розглядає усі звинувачення проти колишніх кандидатів у президенти Володимира НЕКЛЯЄВА, Віталія РИМАШЕВСЬКОГО, Н.СТАТКЕВИЧА, Д.УССА та Андрія САННИКОВА як незаконні і неприйнятні», - наголосив Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, Н.СТАТКЕВИЧ та Д.УСС засуджені до 6 і 5,5 років позбавлення волі посиленого режиму відповідно.

Із трьох раніше засуджених екс-кандидатів у президенти Білорусі А.САННИКОВ засуджений до 5 років позбавлення волі, В.НЕКЛЯЄВ - до двох років позбавлення волі з відстроченням виконання вироку на два роки, В.РИМАШЕВСЬКИЙ - до двох років позбавлення волі умовно.