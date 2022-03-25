Українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, можуть подати заяву, щоб отримати грошову допомогу "Сім'я 500+".
Про це, зокрема, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.
"Сім'я 500+" - це державна програма підтримки сімей з дітьми. Вона передбачає, що українська сім'я, яка має на утриманні дітей, зможе отримати щомісячну допомогу (świadczenie wychowawcze) в розмірі 500 польських злотих на кожну дитину у віці до 18 років незалежно від доходу такої сім'ї", - йдеться в повідомленні.
Як подати заяву на отримання 500 злотих
Заяви можна подавати від суботи, 26 березня. Для цього необхідно мати:
- номер PESEL,
- банківський рахунок,
- польський номер телефону.
Спеціальна форма для заповнення буде доступна українською мовою на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS: https://www.zus.pl/.
Українські біженці в Польщі
Як повідомляв УНІАН, Польща стала одним з основних напрямків, куди, тікаючи від війни, їдуть українці. Державна прикордонна служба України ще 11 березня повідомляла, що Варшава і Краків більше не можуть приймати біженців. Польська влада сподівається, що біженці зрештою попросять переселити їх в інші міста, коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним.
Тим часом в Україні уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2000 грн. Також 3000 грн буде виплачено на кожну дитину, яка вимушено переїхала в безпечніші місця.