Українці в Польщі можуть отримати допомогу за програмою "Сім'я 500+".

Українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, можуть подати заяву, щоб отримати грошову допомогу "Сім'я 500+".

Про це, зокрема, повідомляє Львівська обласна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

"Сім'я 500+" - це державна програма підтримки сімей з дітьми. Вона передбачає, що українська сім'я, яка має на утриманні дітей, зможе отримати щомісячну допомогу (świadczenie wychowawcze) в розмірі 500 польських злотих на кожну дитину у віці до 18 років незалежно від доходу такої сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Як подати заяву на отримання 500 злотих

Заяви можна подавати від суботи, 26 березня. Для цього необхідно мати:

номер PESEL,

банківський рахунок,

польський номер телефону.

Спеціальна форма для заповнення буде доступна українською мовою на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS: https://www.zus.pl/.

Українські біженці в Польщі

Як повідомляв УНІАН, Польща стала одним з основних напрямків, куди, тікаючи від війни, їдуть українці. Державна прикордонна служба України ще 11 березня повідомляла, що Варшава і Краків більше не можуть приймати біженців. Польська влада сподівається, що біженці зрештою попросять переселити їх в інші міста, коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним.

Тим часом в Україні уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2000 грн. Також 3000 грн буде виплачено на кожну дитину, яка вимушено переїхала в безпечніші місця.

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