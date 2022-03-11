Одразу два мегаполіси вже переповнені, біженців занадто багато.

В Польщі вже два великих міста не можуть прийняти українських біженців, які вимушено евакуювалися з різних регіонів України, рятуючись від війни. Варшава і Краків вже насилу справляються з потоком людей.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Так, влада Варшави й Кракова визнає, що міста вже не можуть прийняти нових біженців, бо можливості мегаполісів практично вичерпані. Протягом двох тижнів до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Їх розміщували в готелях, також біженці знайшли притулок у друзів і родичів, які вже живуть і працюють в місті. Краків вже витратив майже всі гроші з бюджету, виділені на надзвичайні ситуації.

"Ми не в змозі прийняти більше людей, ніж саме місто. Мова йде про роботу, місця в школах і дитячих садках, в службах офісу, наприклад, в якості соціальних клієнтів, їх хтось повинен обслуговувати", - розповіла Моніка Хілашек, прес - секретар мера Кракова.

З подібною проблемою зіткнулася і влада Варшави. У лікарнях міста вже розмістили 1500 біженців, 2000 дітей прийняли до шкіл та дитячих садків. Але розміщувати людей нікуди. А самі біженці не хочуть їхати за межі мегаполісів.

"Проблема в тому, що вони хочуть залишитися або близько до кордону, або у великих містах, про які вони чули, в основному у Варшаві і Кракові", - скаржаться в уряді.

Влада сподівається, що біженці самі попросять переселити їх в інші міста, коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним. Українцям пропонують переїжджати в інші міста, у них є можливості для комфортного розселення по Польщі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Польщі значно спростили доступ до ринку праці для українських біженців.

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