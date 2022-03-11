Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців.
Про це повідомляє у Telegram Державна прикордонна служба України.
У повідомленні сказано, що за два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців. Також зазначається, що Варшава вже прийняла 200 тисяч біженців з України, але не в змозі прийняти більше.
Як писав УНІАН, влада Польщі сподівається, що біженці самі попросять переселити їх в інші міста, коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним. Українцям пропонують переїжджати в інші міста, у них є можливості для комфортного розселення по Польщі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Польщі значно спростили доступ до ринку праці для українських біженців.