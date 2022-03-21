Також 3000 грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала в більш безпечні місця.

Уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2000 грн.

Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд виплатить кожному переселенцю мінімальну грошову щомісячну допомогу у сумі 2000 гривень. Просто через "Дію" на картку банку, без зайвих паперів, бюрократії всіх, хто переїхав із районів активних бойових дій", - сказав він.

За його словами, також 3000 грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату по 6500 гривень.

Подати заявку на 6500 грн можуть жителі територій, де ведуться активні бойові дії, але лише наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп.

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