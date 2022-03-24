Мінсоцполітики очікує, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 млн людей, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії.

На виплати українським переселенцям знадобиться близько 5 млрд грн щомісяця.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я можу дати приблизні розрахунки лише щодо програм, які реалізуються Мінсоцполітики. Зокрема, це програма щомісячної допомоги на проживання, в рамках якої ми виплачуватимемо людям по 2000 та 3000 гривень", - сказала міністр.

За її словами, наразі міністерство очікує, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 млн людей, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії.

"Тому необхідно орієнтовно 5 млрд гривень на місяць. Але в залежності від подальшого розвитку подій ці цифри можуть суттєво змінюватись", - наголосила Лазебна.

Як повідомляв УНІАН, уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

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