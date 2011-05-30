Ходорковський проситиме про умовно-дострокове звільнення

Колишній глава ЮКОСу Михайло ХОДОРКОВСЬКИЙ має намір добиватися умовно-дострокового звільнення (УДЗ).

Як передає радіо «Свобода», цю інформацію підтвердив сьогодні інформаційним агентствам адвокат М.ХОДОРКОВСЬКОГО Вадим КЛЮВГАНТ.

Він зазначив, що згідно із законом його підзахисний має право клопотати про УДЗ, не визнаючи при цьому своєї провини.

Раніше, відповідаючи на письмові запитання тележурналістів, М.ХОДОРКОВСЬКИЙ заявив про намір подати відповідне клопотання.

Як повідомлялося, колишні керівники ЮКОСу - Михайло ХОДОРКОВСЬКІЙ і Платон ЛЕБЕДЄВ - відбувають покарання за звинуваченнями в розкраданні нафти і відмиванні виручки. Вони мають вийти на свободу в 2016 році. Обидва не визнають своєї провини.