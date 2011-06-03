Газпром вітає рішення ФРН відмовитися від атомної енергії

Керівництво російського Газпрому з неприхованою радістю зустріло рішення Німеччини про згортання атомної енергетики в країні, зазначає РосБізнесКонсалтинг. У компанії розглядають це як чудову можливість збільшити продаж газу одному з своїх основних європейських партнерів.

"Ми можемо поставити до Європи стільки газу, скільки буде потрібно", - заявив заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв в інтерв`ю Russia Today. За його словами, для цього газовий концерн має в своєму розпорядженні все необхідне - як розвинену газотранспортну мережу (зокрема "Північний потік"), так і величезні запаси газу.

При цьому вичерпання газових запасів не турбує. "Запаси існуючих родовищ поступово вичерпуються, але ми замінюємо їх новими родовищами, відкритими переважно на півострові Ямал. Крім того, ми освоюємо родовища в Східному Сибіру, не треба забувати і про незаймані ресурси Арктики", - сказав О.Медведєв.

Кілька днів тому влада Німеччини ухвалили принципове рішення відмовитися від атомної енергетики в країні. До 2022 р. планується остаточно закрити діючі і зупинені АЕС. Втрачені потужності планується замінити або шляхом переходу на газ, або за рахунок економічнішого використання електроенергії.

Основним постачальником газу до Європи є російський Газпром, який забезпечує ЄС газом, за версією видання, майже на 60%. Голова ВАТ Олексій Міллер раніше вже повідомляв, що через події в Північній Африці та японську атомну кризу постачання газу на зовнішні ринки різко збільшилися.