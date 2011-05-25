Група друзів Україна-ЄС визначила свої пріоритети

Українські депутати заручилися підтримкою європейських колег щодо скасування візового режиму для українців.

Такої домовленості досягли депутати Верховної Ради України та Європарламенту на установчому засіданні міжпарламентської групи дружби Україна-ЄС, яке відбулося 24 травня в Брюсселі, повідомила УНІАН народний депутат від НУ-НС, один з ініціаторів створення депутатської групи ВР України зі зв’язків із Європейським парламентом Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, в ході засідання українські депутати - представники різних фракцій Верховної Ради одноголосно попросили своїх європейських колег про сприяння у завершенні першого етапу виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, який має за мету скасування віз для українців в майбутньому.

“Візи – це форма Берлінського муру”, - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО.

У свою чергу депутат від Блоку Литвина Катерина ВАЩУК зазначила, що “сьогодні громадяни України вимагають від нас, народних обранців, активізувати роботу з метою запровадження безвізового режиму. Нас не влаштовує, що українці змушені принижуватися і стояти у чергах до посольств ЄС. Тому для нас виключно важливо, що Європарламент підтримує Україну в цьому питанні ”.

В ході установчого засідання депутати також домовилися про співпрацю в сфері наближення України до ЄС і, зокрема, в області адаптації українського законодавства до європейських стандартів. При цьому обидві сторони наголошували на важливості політичного консенсусу всередині країни щодо питання євроінтеграції.

“Нам дуже цікавий і важливий досвід найближчих сусідів, які досягли політичного консенсусу всередині країни щодо євроінтеграції. Лише на основі консенсусу головних політичних сил вони змогли пройти шлях приєднання до ЄС. Українським політикам ще доведеться пройти цей шлях”, - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО.

Українські депутати пообіцяли інформувати щомісяця своїх європейських колег про роботу, що відбувається в напрямку європейської інтеграції і, зокрема, про нові законодавчі ініціативи, підтримані Верховною Радою України в цьому напрямку.

В свою чергу депутати Європарламенту також наголосили на важливості різноманітних форм співпраці для посилення діалогу між Україною та ЄС. “Цей Парламентський клуб є об’єднанням груп дружби з Європарламентом, яка створюється у Верховній Раді України, та з Україною у парламенті європейському. Він доповнюватиме існуючі формальні форуми парламентського діалогу, насамперед, Комітет парламентського співробітництва Україна-ЄС, і дозволятиме об’єднати максимальну кількість парламентаріїв, які хотіли би долучитися до підтримки євроінтеграції України”, - заявив голова групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ.

”Не очікуйте від нас, що ми будемо вчити Україну. Ми тут не для того, щоб вчити, ми – рівні нації. Ми можемо обмінюватися досвідом, але ми не вчителі, а друзі. Ми знаємо, що в Україні є певні сумніви щодо шляху євроінтеграції, але це нормально”, - зазначив депутат Європарламенту від Польщі Богуслав ЛІБЕРАДСЬКИЙ.

Представники Європарламенту позитивно сприйняли інформацію про підтримку Верховною Радою України Постанови щодо приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС, якою, фактично, на рівні парламенту поставлено крапку в дискусії щодо напрямку розвитку країни – створення зони вільної торгівлі з ЄС або вступ до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Водночас депутати Європарламенту зазначили, що європейська інтеграція – це не лише питання економіки, але й питання цінностей та стандартів, яких потрібно дотримуватися.

В ході поїздки до Брюсселя група українських депутатів також провела зустріч з управляючим директором Європейської служби зовнішньої діяльності з питань Європи та Центральної Азії Мирославом ЛАЙЧАКОМ, який на сьогодні є головним представником зовнішньополітичної служби ЄС з питань відносин з Україною. Представник ЄС зазначив, що нинішній рік може стати ключовим для України у зв’язку з підписанням угоди про створення зони вільної торгівлі. Крім того, М.ЛАЙЧАК зазначив, що ЄС очікує від України надійного партнерства та активної імплементації законодавства, необхідного для реформ.

Депутати Верховної Ради України також провели зустрічі з віце-президентом Європарламенту Лібором РОУЧЕКОМ та віце-президентом політичної групи Європейської народної партії Іоанісом КАСУЛІДІСОМ. В ході цих зустрічей говорилося про необхідність активізувати міжпарламентський діалог, висловлювалася зацікавленість ситуацією в Україні як в сфері економіки, так і в сфері прав людини, правосуддя, забезпечення фундаментальних цінностей.

Ініціаторами створення Парламентського клубу стали І.ГЕРАЩЕНКО, Юлія ЛЬОВОЧКІНА, К.ВАЩУК, Олена БОНДАРЕНКО, Олена КОНДРАТЮК, Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Остап СЕМЕРАК, Ірина ГОРІНА, Володимир АРЬЄВ, Леонід КОЖАРА, Тарас ЧОРНОВІЛ, Ігор ГРИНІВ та інші депутати Верховної Ради України – ініціатори створення групи зі зв’язків із Європейським парламентом.

З боку Європарламенту створення групи друзів України ініціювали віце-президент Європарламенту Г.ПІТЕЛЛА, члени Європарламенту Б.ЛІБЕРАДСЬКИЙ, А.МІРСЬКИЙ, Є.БЕСЕСКУ, І.ПАДАР, Б.КОВАЧ, К.МАВРОНІКОЛАС, Р.КРАТСА-ЦАГАРОПУЛУ, Ю.ПАЛЕЦКІС, С.ОВІІР та інші.

Створення такої групи, на думку організаторів, необхідно в тому числі, в зв’язку з посиленням ролі Європарламенту після набуття чинності Лісабонською угодою, зокрема, в політичних процесах ЄС. Група планує працювати за кількома напрямками, серед яких – адаптація законодавства, питання транзиту, виборчого права, візового режиму тощо.