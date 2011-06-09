Україна і Білорусь хочуть розібратися в паперах

Україна і Білорусь приступили до консультацій на рівні міністерств закордонних справ щодо інвентаризації договірно-правової бази двосторонньої співпраці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

Зокрема, в рамках дводенних (7-8 червня) консультацій у Мінську експерти обговорюють загальний стан договірно-правової бази українсько-білоруських відносин, проводять інвентаризацію бази міжнародних договорів, за підсумками якої буде сформований їхній уточнений перелік.

Під час заходу відбудеться обмін думками з питань організації, ведення обліку та зберігання міжнародних договорів, а також розвитку договірно-правової бази.

Українську делегацію на консультаціях очолює начальник відділу міжнародних договорів МЗС Володимир КОНОВАЛОВ, а білоруську - заступник начальника головного договірно-правового управління – начальник управління міжнародних договорів МЗС Андрій ПОПКОВ.