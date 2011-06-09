США одержали першу нафту від нової влади Лівії
Держдеп зробив заяву
Лівійська опозиція, яка контролює східну частину країни, здійснила першу поставку до США нафти, видобутої на підконтрольній їй території Лівії, повідомляє CNN з посиланням на оприлюднену заяву держдепартаменту США.
Відповідно до заяви, 25 травня американська нафтопереробна корпорація Tesoro уклала з сформованим повстанцями в місті Бенгазі Національною перехідною радою договір на постачання 1,2 мільйонів баррелів лівійської сирої нафти. Танкер Equator прибув з Лівії на Гавайські острови в середу, зазначається в заяві. Вартість операції не повідомляється.
Операція стала можливою на підставі квітневої заяви американської адміністрації про нову політику ліцензування для Лівії. Раніше укладення угод з лівійською нафтою було ускладнене через санкції, запроваджені проти Каддафі, зазначає РІА "Новости".
У заяві держдепу наголошується, що підтримка владою США операцій з Нацрадою з продажу нафти продовжиться для забезпечення додаткових джерел доходу лівійських громадян.