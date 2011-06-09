США одержали першу нафту від нової влади Лівії

Лівійська опозиція, яка контролює східну частину країни, здійснила першу поставку до США нафти, видобутої на підконтрольній їй території Лівії, повідомляє CNN з посиланням на оприлюднену заяву держдепартаменту США.

Відповідно до заяви, 25 травня американська нафтопереробна корпорація Tesoro уклала з сформованим повстанцями в місті Бенгазі Національною перехідною радою договір на постачання 1,2 мільйонів баррелів лівійської сирої нафти. Танкер Equator прибув з Лівії на Гавайські острови в середу, зазначається в заяві. Вартість операції не повідомляється.

Операція стала можливою на підставі квітневої заяви американської адміністрації про нову політику ліцензування для Лівії. Раніше укладення угод з лівійською нафтою було ускладнене через санкції, запроваджені проти Каддафі, зазначає РІА "Новости".

У заяві держдепу наголошується, що підтримка владою США операцій з Нацрадою з продажу нафти продовжиться для забезпечення додаткових джерел доходу лівійських громадян.