У Москві міліція затримала учасників акції «День гніву»

У Москві в неділю співробітники міліції затримали кілька десятків учасників акції "День гніву".

Як передає РІА Новости, серед затриманих - організатор акції Сергій УДАЛЬЦОВ і координатор "Лівого фронту" Костянтин КОСЯКІН.

За даними агентства, на Театральній площі зібралося близько 20 осіб, тоді як інші джерела повідомляють про 100 учасників. За різними даними, міліція затримала від 10 до 30 молодих людей. Молодь скандувала політичні гасла.

Офіційних даних про кількість затриманих ГУВС Москви поки не оприлюднило.

Мерія російської столиці відмовилася погоджувати опозиційну акцію 12 червня. У зв`язку з цим організатори вирішили не проводити мітинг, а обмежитися народною сходкою, для проведення якої не потрібно узгодження влади.

"Дні гніву" проводяться в Москві з 2009 року. У 2011 році організаторам вдалося провести дві узгоджені акції на Театральній площі. Учасники "Днів гніву" вимагають розширення повноважень місцевого самоврядування. Згідно опитувань соціологів, проведення "Днів гніву" підтримує половина москвичів.