У Підмосков'ї розшукують вкрадену в українки дитину

17:34, 14 червня 2011
Світ
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5 діб "мати" не тербувалася...

У Підмосков`ї розшукують дитину, яку викрали у громадянки України.

Про це УНІАН повідомили в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ по Московській області.

«12 червня до правоохоронних органів надійшла заява 36-річної громадянки України про викрадання з квартири, яку вона винаймала у селищі Родники Раменського району Московської області, трирічної доньки, а також крадіжку майна», - йдеться у повідомленні.

Російські слідчі за даним фактом порушили кримінальну справу за п. «д» ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу РФ (викрадання свідомо неповнолітнього) і п. «в» ч. 2 ст. 158 КК РФ (крадіжка).

За версією слідства, в ніч на 7 червня заявниця розпивала спиртні напої зі своєю 20-річною сусідкою по квартирі, колишньою вихованкою школи-інтернату. Коли вона заснула, сусідка викрала стільниковий телефон вартістю 5 тис. рублів (близько 160 доларів) і дитину, після чого зникла з місця події. Лише за декілька діб мати звернулася до поліції із заявою про відсутність дитини. До тепер місцезнаходження дитини не встановлене.

 

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