Австрія обіцяє звільнити російського шпигуна

Австрія "негайно" звільнить затриманого громадянина Росії, якщо Москва відмовиться позбавити його дипломатичного імунітету, заявив у Відні представник генпрокуратури альпійської республіки Герхард Ярош, передає Бі-бі-сі.

Декількома годинами раніше надійшли повідомлення про те, що МЗС Австрії підтверджує наявність дипломатичного імунітету у громадянина РФ, затриманого тиждень тому в Лінці, але зважаючи на серйозність звинувачень просить російську сторону про зняття такого для проведення подальших слідчих дій. Проте посол РФ в Австрії Станіслав Осадчий заявив, що Росія не має наміру це робити, і висловив надію, що заарештований буде звільнений вже сьогодні.

Співробітника Роскосмосу затримали разом з офіцером австрійських ВВС, який нібито передавав йому секретну інформацію про розробки в галузі військової електроніки. Москва назвала звинувачення необгрунтованими і зажадала звільнення свого громадянина. Росіянин не мав постійного дипломатичного статусу в Австрії, але був членом офіційної російської делегації на сесії комітету ООН із космосу у Відні. За висновком юридичної служби ООН, учасники подібних конференцій мають в своєму розпорядженні дипломатичний імунітет на час їх проведення.

РБК-Україна