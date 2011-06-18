Експерт з енергетики: настає "золоте століття" Росії

Росія вступає у «золотий час» завдяки зростанню попиту на газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив виконавчий директор International Energy Agency Нобуо ТАНАКА на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Настає "золотий час" Росії, це абсолютно очевидно», - сказав Н.ТАНАКА.

За його словами, попит на газ зростатиме швидше, і він витіснить вугілля з другого місця за значенням джерел енергії.

Н.ТАНАКА вважає, до 2035 року попит на газ у світі може збільшитися майже на 30%.

«Це золотий час для виробників газу, для газової галузі», - сказав Н.ТАНАКА.

Водночас він зазначив, що попит на газ в Китаї та Індії буде визначальним у цьому сценарії.

Н.ТАНАКА наголосив, що час дешевої енергетики закінчилося, і вона дорожчатиме, що треба враховувати при формуванні планів економічного зростання.