Катастрофа в Карелії нагадує смоленську

Авіакатастрофа в Карелії, в результаті якої загинули 44 людини, сталася, за попередніми даними, через помилку пілота і погані погодні умови, сказав російський віце-прем`єр Сергій Іванов, який перебуває в Парижі.

"Я не хочу випереджати слідство і все інше, але за першими такими зовнішніми даними очевидною є помилка пілота в умовах поганої погоди. Він не на смугу зайшов, а правіше", - цитує Бі-бі-сі.

За словами Іванова, сьогоднішня авіакатастрофа нагадує катастрофу літака під Смоленськом 10 квітня 2010 року, в результаті якого загинули всі 96 осіб, які були на борту, включаючи президента Польщі Леха Качинського.