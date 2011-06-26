На Камчатці відбувається виверження вулкана Шивелуч, з кратера зафіксовані потужні викиди попелу на висоту до 7500 метрів.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на камчатську філію Російської академії наук, попільні хмари пливуть на північний захід, вони помітні за сотню кілометрів від гори.

Шивелуч обстрілював атмосферу попільними залпами весь минулий тиждень. Наступного тижня, на думку вулканологів, у будь-який час можливі попільні викиди на висоту більш як 10 кілометрів над рівнем моря. Аерозольні й попільні шлейфи можуть становити небезпеку для польотів літаків на міжнародних і місцевих авіалініях.

Виверження Шивелуча призвело до зростання лавового куполу. Разом з тим, офіційна висота вулкана 3283 метри. Вік Шивелуча 60-70 тисяч років. Нижні схили гори до висоти 750 метрів вкриті лісами кам'яної берези і чагарниковими заростями кедрового стланика, вище розташовані луги, ближче до вершини - позбавлена рослинності лавово-попільна поверхня.