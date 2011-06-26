Тіла шести альпіністів виявили в Альпах

Тіла шести альпіністів були випадково виявлені в неділю на висоті 2700 метрів на схилі гори Неж-Кордьє в департаменті Верхні Альпи на південному сході Франції.

Як повідомляє швейцарське видання Suedostschweiz з посиланням на місцеву рятувальну службу, альпіністи, швидше за все, загинули в суботу в результаті сходу снігової лавини. Пошуків даної групи альпіністів не оголошували, і тіла були випадково виявлені одним із туристів, зазначили представники служби.

Виявлені тіла було на вертольоті доставлено у Віллар-Д'арен. Національність і прізвища загиблих альпіністів поки не повідомляються.

Лижники і альпіністи неодноразово опиняються під ударом стихії в Альпах. Часто схід лавини відбувається в гірській місцевості навесні і влітку, коли починають танути сніги.