Росія готова відключити світло Білорусі

"Інтер РАО" чекає виплати боргу від білоруської сторони до 8.30 мск 28 червня, інакше постачання електроенергії буде тимчасово припинене, заявив РІА "Новости" офіційний представник компанії.

"На жаль, гроші на 22.00 (понеділка) не надійшли", - сказав співрозмовник агентства.

"Якщо ми до 8.30 мск 28 червня не побачимо платіж за електроенергію, то будемо вимушені о 00.00 мск 29 червня повністю тимчасово обмежити постачання електроенергії до Білорусії. Розраховуємо на конструктивний підхід наших білоруських партнерів", - наголосив офіційний представник "Інтер РАО".

У свою чергу, прес-секретар Міністерства енергетики Білорусі Людмила Зенькович повідомила РІА "Новости", що їй теж невідомо, чи здійснені виплати за боргом перед РФ чи ні.

"Йшлося про те, що нам відключать електроенергію о 00.00 28-го числа або о 00.00 29-го. Тож маємо ще добу (на оплату боргу)", - зазначила Зенькович.

Борг виник через те, що в Білорусії вже кілька місяців неможливо купити валюту на біржі. При цьому представники "Біленерго" заявляют, що мають достатньо білоруських рублів для розрахунку з російським постачальником, і проблема тільки в конвертації валюти.