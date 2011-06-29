Президент Монголії: тоді ми, звичайно, купимо антонівські літаки
20:25, 29 червня 2011Світ
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Відбувся бізнес-форум
Монголія хоче купити в Україні літаки виробництва державного підприємства «Антонов»,
Як передає кореспондент УНІАН, про це на україно-монгольському бізнес-форумі повідомив Президент Монголії Цахіагійн ЕЛБЕГДОРЖ.
За його словами, Монголія планує отримати кошти від продажу руди. «Тоді ми, звичайно, купимо антонівські літаки», - сказав Президент.
Також Ц.ЕЛБЕГДОРЖ зауважив, що в Монголії сьогодні є понад 60 літаків виробництва заводу «Антонов», але вони застаріли і потребують ремонту.
Він повідомив, що в ході візиту до України обговорювалось питання про оновлення цих літаків силами українських фахівців на території Монголії.
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