Загинув син голови ВТБ

Стали відомі подробиці загибелі сина глави ВТБ Андрія Костіна.

Як повідомляє Эхо Москвы, 32-річного банкіра, який розбився під час катання на квадроциклі, лікарі намагалися реанімувати 40 хвилин. Аварія сталася минулої суботи в Ярославській області на території пансіонату ФСБ. Не впоравшись з керуванням на лісовій дорозі, Костін ударився головою об дерево. Як відзначає LIFENEWS, можливо у нього був би шанс вижити, якби банкір надів захисний шолом. За даними газети "Вести", прощання з Андрієм Костіним пройде сьогодні в Новодєвічому монастирі в Москві, а потім він буде похований на Троєкуровському кладовище.