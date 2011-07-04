У ГУАМ оптимізують статистику

18:59, 04 липня 2011
Світ
1770 0

У Києві відбулося засідання

У Секретаріаті ГУАМ у Києві під головуванням грузинської сторони відбулося перше засідання Робочої підгрупи з правової статистики.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, делегації обговорили пріоритетні завдання підгрупи і практичні питання її діяльності, включаючи підготовку узагальнених відомостей про стан злочинності в державах - членах ГУАМ, порядок їх подальшого узагальнення й аналізу, надання інших інформаційно-статистичних матеріалів.

Учасники засідання обмінялися думками з приводу існуючих у країнах ГУАМ підходів до процесу збору і надання статистичних даних, можливостей їх подальшої оптимізації, зокрема, з урахуванням передового міжнародного досвіду.

Чергове засідання Робочої підгрупи з правової статистики заплановано провести в жовтні 2011 року.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter