У ГУАМ оптимізують статистику

У Секретаріаті ГУАМ у Києві під головуванням грузинської сторони відбулося перше засідання Робочої підгрупи з правової статистики.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, делегації обговорили пріоритетні завдання підгрупи і практичні питання її діяльності, включаючи підготовку узагальнених відомостей про стан злочинності в державах - членах ГУАМ, порядок їх подальшого узагальнення й аналізу, надання інших інформаційно-статистичних матеріалів.

Учасники засідання обмінялися думками з приводу існуючих у країнах ГУАМ підходів до процесу збору і надання статистичних даних, можливостей їх подальшої оптимізації, зокрема, з урахуванням передового міжнародного досвіду.

Чергове засідання Робочої підгрупи з правової статистики заплановано провести в жовтні 2011 року.