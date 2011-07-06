ГУАМ розвиває співпрацю з Японією

У Секретаріаті ГУАМ у Києві в режимі відеоконференції пройшло 10-е засідання Робочої групи ГУАМ з туризму, в якому взяли участь представники туристичних адміністрацій, туристичних компаній, міністерств закордонних справ, посольств держав - членів ГУАМ і Секретаріату ГУАМ.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, учасники засідання обговорили підготовку до проведення інформаційного туру для зацікавлених представників японських туристичних агентств (18-29 липня 2011 року), а також основні питання проведення прес-туру для представників японських засобів масової інформації.

Окрім того, делегації заслуховували інформацію щодо підготовки до участі у виставці JATA World Travel Fair 2011, яка пройде у Токіо з 28 вересня до 1 жовтня цього року.

Чергове засідання Робочої групи ГУАМ з туризму сторони домовилися провести у вересні.