Невеличке цунамі досягло узбережжя Японії

Невеличке цунамі - заввишки 10 сантиметрів - досягло північного узбережжя Японії - в районі порту Офунато (префектура Івате).

Раніше влада попередила про загрозу цунамі в префектурах Івате, Міяги і Фукусіма - після зареєстрованого в неділю підземного поштовху магнітудою 7,1. Епіцентр був у районі узбережжя острова Хонсю, на глибині 10 кілометрів.

Були евакуйовані робітники і співробітники АЕС "Фукусіма", яка постраждала в результаті сильного землетрусу і цунамі 11 березня. Тоді жертвами стихії стали майже 23 тисячі осіб.

Цього разу ніхто не постраждав, руйнувань немає.