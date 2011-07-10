Невеличке цунамі досягло узбережжя Японії
11:14, 10 липня 2011Світ
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Епіцентр землетрусу був в океані
Невеличке цунамі - заввишки 10 сантиметрів - досягло північного узбережжя Японії - в районі порту Офунато (префектура Івате).
Раніше влада попередила про загрозу цунамі в префектурах Івате, Міяги і Фукусіма - після зареєстрованого в неділю підземного поштовху магнітудою 7,1. Епіцентр був у районі узбережжя острова Хонсю, на глибині 10 кілометрів.
Були евакуйовані робітники і співробітники АЕС "Фукусіма", яка постраждала в результаті сильного землетрусу і цунамі 11 березня. Тоді жертвами стихії стали майже 23 тисячі осіб.
Цього разу ніхто не постраждав, руйнувань немає.
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