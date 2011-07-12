Путін націлився інтегруватися до ЗВТ з ЄС усім Митним союзом

Країни Митного союзу не вибудовуватимуть на його кордонах нездоланні бар`єри.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на конференції «Від Митного союзу до Єдиного економічного простору: інтереси бізнесу».

«Знімаючи бар`єри всередині Митного союзу, ми у жодному разі не збираємося допустити того, аби на зовнішніх кордонах МС вибудовувалися нездоланні бар`єри. Навпаки, головне завдання в тому, аби за рахунок об`єднання зусиль змогли ефективніше і гармонійніше інтегруватися в глобальну економіку всі наші країни», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, завдання Митного союзу - інтеграція в глобальну економіку, а не відгородження від неї.

Прем`єр РФ відзначив, що Росія й інші країни МС продовжує переговори про вступ до Світової організації торгівлі. «Сподіваюся, що зрештою питання, що залишаються, буде вирішено», - сказав він.

В.ПУТІН повідомив, Росія, Білорусь і Казахстан можуть запропонувати перспективні механізми співпраці ЄС й іншим країнам і регіонам.

«Вже йдуть консультації про зону вільної торгівлі з Європейською асоціацією вільної торгівлі, а в перспективі плануємо почати переговори про формування зони вільної торгівлі з об`єднаною Європою – з ЄС», - сказав він.

В.ПУТІН упевнений, що створити зону вільної торгівлі втрьох набагато простіше і вигідніше, ніж поодинці.

Російський прем`єр наголосив, що три держави ЄЕП стають привабливішими для будь-яких партнерів і виставляють вищі вимоги.

«Ми прагнемо до того, аби МС, а відтак ЄЕП вписалися в глобальні економічні процеси і відігравали активну роль у формуванні регіональної і міжнародної політики дня», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, реалізація цих завдань змінить конфігурацію всього євразійського простору.

Прем`єр Росії також відзначив, що МС і ЄЕП у перспективі відкривають шлях для формування Євразійського союзу.

Як повідомляв УНІАН, роботу ЄЕП, організованого на базі Митного союзу, Росія, Білорусь і Казахстан планують почати з 2012 року.

З 1 січня 2012 року три країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Україна поки що не веде переговори про вступ до МС і ЄЕП.