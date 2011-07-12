МЗС Франції заявив про рішення Каддафі піти

Міністр закордонних справ Франції Ален Жюппе 12 липня заявив, що Муаммар Каддафі готовий залишити владу, повідомляє Associated Press.

За словами Жюппе, так повідомили неназвані посланці Каддафі, які ведуть переговори з Францією, активно підтримують контакти "з усім світом", відвідали США й Туреччину.

"Ми приймаємо посланців, які кажуть: "Каддафі готовий піти. Обговорімо це", - заявив Ален Жюппе в інтерв`ю французькому державному радіо France Info. "Вже стоїть питання не про те, чи піде він в принципі, а про те, коли і як", - цитує Лента.ру.

Жюппе також пояснив, що, втім, не вірить у спонтанне зречення Каддафі, і додав, що Франція, на його думку, повинна й далі чинити тиск на лівійський режим військовими методами.

11 липня син Муаммара Каддафі, Сейф аль-Іслам, розповів в інтерв`ю алжирській газеті El Khabar про переговори, які адміністрація його батька веде з керівництвом Франції. Ален Жюппе став першим високим французьким чиновником, який непрямо підтвердив це.