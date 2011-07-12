Ізраїль відкрив місце хрещення Христа для вільного відвідування

Ізраїльська влада у вівторок відкрила для вільного доступу туристів і паломників ділянку річки Йордан у містечку Каср аль - Яхуд, священне місце для християн усього світу, де згідно з Євангелієм був хрещений Ісус.

Як передає РІА «Новости», тепер для відвідування місця хрещення Христа не вимагається спеціальних дозволів і погоджень з військовими відомствами, як це було потрібно раніше.

"Починаючи від сьогодні туристичний центр відкритий для вільного відвідування бажаючих цілий рік. Це результат більш ніж 10-річного узгодження і безперервної координаційної роботи. Ми розраховуємо, що це істотно збільшить потік туристів до Ізраїлю", - сказав Амнон ЛІБЕРМАН, радник міністра туризму Ізраїлю.

Як повідомив А.ЛІБЕРМАН, відповідні служби кілька разів на рік беруть проби води в районі туристичного центру. Торік незадовільні проби води в річці стали причиною скандалу між ізраїльським міністерством туризму і незалежними екологами, які стверджували, що показники не відповідають санітарним нормам і вимагали закрити ділянку біля нижньої течії річки Йордан для хрещення віруючих.

"На даний момент всі проби відповідають нормам. Купання в річці Йордан безпечне для здоров`я", - сказав співрозмовник агентства. Міністр міжрегіональної співпраці Ізраїлю Сільван ШАЛОМ, присутній на церемонії відкриття туристичного центру, відзначив, що відкриття центру позитивно позначиться на економіці регіону і стане початком для нових проектів в Йорданській долині.

"Зараз ми ведемо переговори з Йорданією і Палестинською автономією про розробку спільного пакета туристичних послуг", - сказав С.ШАЛОМ. У найближчому майбутньому ізраїльська влада планує спільно з Йорданією спорудити дамбу, яка допоможе суттєво підняти рівень води в річці.

"Відкриття туристичного центру на річці Йордан - важлива подія для нашої країни. Держава Ізраїль прагне забезпечити свободу віросповідання для віруючих усіх конфесій", - сказав Амір КОРЕН, офіційний представник Управління координації дій уряду на (палестинських) територіях.

Ділянка Каср аль-Яхуд, розташована біля палестинського міста Ієрихон, щорічно привертає приблизно 100 тисяч туристів і паломників при тому, що ця частина узбережжя Йордану після війни 1967 року була оголошена "військовою зоною", і доступ туди був закритий більшу частину року. Християни, особливо представники православних конфесій, вірять, що в нижній течії Йордану, неподалік від місця його впадання в Мертве море, Ісус прийняв хрещення водою від Іоанна Предтечі, і саме тут на нього зійшов Святий Дух.