МВФ закликав Італію до жорстких заходів економії

МВФ закликав Італію до "рішучих дій" зі скорочення бюджетних витрат

Київ. 13 липня. УНІАН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав владу Італії до "рішучих дій" із втілення в життя плану зі скорочення бюджетних витрат для того, щоб знизити суму державного боргу, повідомляє ВВС.

У заяві МВФ йдеться, що Рим дуже оптимістично ставиться до перспектив економічного зростання. "Керівництво МВФ підкреслює, що затвердження пакету зі скорочення бюджетних витрат стане ключовим чинником, - йдеться в заяві фонду. - Деякі керівники МВФ вважають, що жорсткі заходи економії в Італії матимуть позитивний ефект на фондові ринки".

Міжнародний валютний фонд також звертає увагу на те, що в планах Італії з проведення податкової реформи відсутні необхідні деталі.

Побоювання з приводу фінансового стану Італії позначилися на міланській біржі, яка у вівторок закрилася падінням у 4%, після чого індекс FTSE MIB усе-таки піднявся на 1,2%.

Міністр фінансів Італії Джуліо ТРЕМОНТІ запропонував у найближчі три роки урізати бюджет на 48 млрд. євро (67 млрд. доларів). До 2014 р., за його планом, дефіцит бюджету має бути зведено до нуля. Наразі бюджетний дефіцит Італії становить 3,9% від ВВП країни.