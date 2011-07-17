Заробітчан з Казахстану і Білорусі прирівняли до росіян

Президент Росії Дмитро Медведєв підписав Федеральний закон "Про ратифікацію Угоди про правовий статус трудящих-мігрантов і членів їх сімей". Про це повідомляє прес-служба російського президента. Закон був прийнятий Держдумою країни 28 червня 2011 р. і схвалений Радою Федерації 6 липня.

Закон ратифікує угоду про правовий статус мігрантів в рамках Митного союзу (МС). Документ була підписаний в листопаді 2010 р. в Санкт-Петербурзі.

Угодою, зокрема, передбачаються значні преференції для мігрантів і членів їх сімей з країн - членів Митного союзу (Росія, Білорусія і Казахстан). Зокрема, роботодавець зможе запрошувати їх на роботу, оминувши процедуру отримання дозволу і без урахування щорічних квот. Дозвіл на роботу також не доведеться одержувати самим мігрантам, повідомляє докладніше РосБізнесКонсалтинг.