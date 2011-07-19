Німеччина не потребує збільшення імпорту газу з Росії та будівництва третьої гілки "Північного потоку". Про це, як передає Газета.ру, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель за підсумками переговорів з президентом Росії Дмитром Медведєвим.

За словами Меркель, які наводить газета "Ведомости", Німеччина справді відчуватиме дефіцит енергії через рішення про відмову від АЕС. Проте цей дефіцит погашатиметься не за рахунок збільшення імпорту, а за рахунок скорочення витрат і переходу на поновлювані джерела енергії.

Вранці 19 липня, нагадує Лента.ру, газета "Коммерсант`" писала, що питання про розширення газової співпраці стане одним з головних питань на переговорах між Меркель і Медведєвим. При цьому ще 15 липня прем`єр-міністр Росії Володимир Путін розповів, що вітчизняні чиновники можуть запропонувати Німеччині побудувати третю гілку "Північного потоку".