Серед постраждалих в Осло українців немає

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок вибухів поблизу Міністерства фінансів в урядовому кварталі Осло, а також на Стортінгсгате (центр міста).

Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За даними Посольства України у Королівстві Норвегія, обставини інциденту станом на цей час з’ясовуються. За попередньою інформацією правоохоронних органів Норвегії, в результаті вибухів поранено троє осіб.

Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України у Королівстві Норвегія та у Департаменті консульської служби МЗС України.