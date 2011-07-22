Серед постраждалих в Осло українців немає
18:14, 22 липня 2011Світ
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Справа - на контролі у посольстві
Громадян України немає серед постраждалих внаслідок вибухів поблизу Міністерства фінансів в урядовому кварталі Осло, а також на Стортінгсгате (центр міста).
Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
За даними Посольства України у Королівстві Норвегія, обставини інциденту станом на цей час з’ясовуються. За попередньою інформацією правоохоронних органів Норвегії, в результаті вибухів поранено троє осіб.
Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України у Королівстві Норвегія та у Департаменті консульської служби МЗС України.
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