Президент ЄНП ще раз засудив переслідування опозиції в Україні

Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС ще раз публічно засудив вибіркове переслідування членів української опозиції.

Про це він повідомив у листі до голови партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, президент ЄНП подякував їй за лист, надісланий 21 червня 2011 року з привітаннями з нагоди 35-ої річниці Європейської народної партії та 20-ої річниці його президентства в ЄНП.

«Ваші щирі слова та побажання були прийняті дуже тепло; святкування цієї річниці були дуже приємними і, як Ви справедливо відмітили, такими, що відповідали розвитку ЄНП, її успіхам та досягненням, а також обом цим важливим віхам. Крім того, Ваші вибачення є зайвими; для мене було б задоволенням та перемогою демократії в Україні, якби ви змогли бути присутньою на святкуванні», - зауважив В.МАРТЕНС і додав: «Тим не менш, я ще раз публічно засудив вибіркове переслідування членів української опозиції, прикладом чого стало те, що Ви не змогли відвідати Страсбург і Брюссель 22-24 червня 2011 року. Зрозуміло без слів, що я продовжуватиму підтримувати розвиток демократії в Україні».

При цьому президент ЄНП побажав Ю.ТИМОШЕНКО «сили та мужності в майбутньому, щоб боротись за демократію», а також довготривалої та плідної співпраці між «Батьківщиною» та ЄНП.