Зник поліцейський, який охороняв острів, де загинули 85 осіб

Норвезький острів Утейя, де напередодні вбивця розстріляв 85 чоловік, мав охороняти працівник поліції. Проте правоохоронним органам Норвегії досі невідомо, де він, повідомляє британський телеканал Sky News.

"Передбачалося, що там (на острові) повинен перебувати співробітник поліції", - заявив голова національної поліції Свейнунг Спонхейм, додавши, що не має ніякої інформації про його місцеперебування тепер.