Німеччина дає лівійським повстанцям 100 млн. євро з рахунків Каддафі

Уряд Німеччини пообіцяв виділити лівійським повстанцям до 100 мільйонів євро на гуманітарні потреби, повідомляє AFP.

"Оскільки полковник Каддафі воює з своїм власним народом, ситуація в Лівії погіршується з кожним днем, - йдеться в заяві глоови МЗС Німеччини Гідо Вестервелле (Guido Westerwelle). - У країні немає коштів на підтримку необхідної інфраструктури для зберігання продовольства і медикаментів. Люди страждають від цього дедалі більше. Переважно на сході Лівії".

У червні повідомлялося про те, що командування НАТО відмовилося від військово-технічної допомоги Німеччині під час операції в Лівії. ФРН була єдиною із західних країн, яка не проголосувала за резолюцію Ради Безпеки ООН щодо Лівії, зауважує Лента.ру.