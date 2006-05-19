Терористи ”Аль-Каїди” можуть завдати удару по матчах української збірної

Терористи "Аль-Каїди" можуть завдати удару під час Чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Але замість того, щоб здійснювати теракти на стадіонах, вони вибиратимуть більш вразливі об`єкти: 300 великих площ у містах Німеччини, де будуть встановлені величезні екрани.

Така потенційна загрозу зазначена в доповіді німецьких спецслужб, оприлюдненій британською газетою Times.

Структури по боротьбі з тероризмом також склали список з 21 "ризикованого" матчу. Серед них - матч ІТАЛІЯ-США в Кайзерслаутерні 17 червня. Як пише іспанська Corriere della Sera (повний текст на сайті Inopressa.ru), в доповіді спецслужб йдеться про два типи загроз.

Перша походить від іслам-фундаменталістів. Екстремісти, зібрані під прапор бен Ладена, можуть скористатися цією масштабною подією, щоб здійснити кривавий теракт в самому серці Європи. Протягом останніх двох років німецька поліція нейтралізувала кілька мереж, пов`язаних з близькосхідними центрами. У доповіді наголошується, що національні збірні країн, які розмістили свої війська в Іраку або Афганістані, зазнають чималого ризику. До цієї категорії віднесено Сполучені Штати, Великобританію, Польщу, Австралію й Італію.

Друга загроза, за словами борців з тероризмом, походить від неофашистів і ультраправих угруповань.

Терористи, стверджують аналітики спецслужб, можуть спробувати знайти доступніші цілі, такі, як площі з телеекранами, оскільки спортивні споруди досить добре захищені. Влада запровадила ретельні заходи безпеки: заборонено польоти в районі розташування стадіонів, виділено спецпідрозділи для охорони різних команд, жорстко контролюються вхід на стадіони. Найскладніше забезпечити захист від можливих терактів 300 відкритих майданчиків.

Список матчів, які потрапляють до категорії ризикованих:

Польща - Еквадор

Великобританія - Уругвай

Мексика - Іран

Австралія - Японія

США - Чеська Республіка

Іспанія - Україна

Туніс - Саудівська Аравія

Німеччина - Польща

Великобританія - Тринідад

Португалія - Іран

Італія - США

Бразилія - Австралія

Саудівська Аравія - Україна

Іспанія - Туніс

Коста-Ріка - Польща

Швеція - Великобританія

Іран - Ангола

Гана - США

Хорватія - Австралія

Саудівська Аравія - Іспанія

Україна - Туніс

Спецслужби віднесли до групи "ризику" також першу зустріч Німеччина - Коста-Ріка - і фінальний матч.

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