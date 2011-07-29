Польща представила підсумки розслідування Смоленської авіакатастрофи

Польська урядова комісія на чолі з міністром внутрішніх справ Єжи МІЛЛЕРОМ представила остаточні підсумки розслідування авіакатастрофи президентського ТУ-154 під Смоленськом у квітні 2010 року.

У доповіді немає слова "провина", оскільки комісія не повинна була називати відповідальних за те, що сталося, передає Бі-Бі-Сі.

Разом з тим польські експерти заявили, що польськими пілотами і російськими диспетчерами була допущена низка істотних помилок.

Екіпаж здійснював зниження нижче від мінімально допустимої висоти на великій швидкості у поганих метеоумовах, йдеться у доповіді.

Смоленський аеропорт не відповідав вимогам безпеки при посадці літака в умовах обмеженої видимості: зокрема, не горіли близько 30% сигнальних ламп, а дерева, що ростуть навколо, могли бути перешкодою для радіосигналів, заявив представник комісії Мачей ЛАСЕК.

Комісія визнала, що висота дерева, яке зачепив крилом літак, відповідала нормам. При цьому було відзначено, що вже після катастрофи дерева навколо аеропорту були вирубані.

Крім того, члени комісії заявили про порушення при підготовці льотчиків у 36-му полку, що відповідав за урядові рейси. Серед іншого, було заявлено про недостатню підготовку льотного складу.

На прес-конференції експерти, наприклад, заявили, що пілоти не знали, що якщо в аеропорту немає радіомаякової системи інструментального заходу на посадку (ILS) (а в Смоленську її не було), то команда автоматичного відходу на друге коло не спрацює.

Згідно з висновками польських експертів, пілоти не намагалися будь-якою ціною посадити літак, але не встигли підняти його на безпечну висоту через те, що намагалися відійти на друге коло на «автоматі». “Це неможливо виконати на аеродромі, який не має ILS”, - сказав представник комісії Вєслав ЄДИНАК.

Він також зазначив, що ключовий вплив падіння ТУ-154 мало те, що пілоти в останній фазі польоту користувалися радіовисотоміром, який показував висоту не над рівнем злітно-посадкової смуги, а над землею (перед смугою знаходиться глибокий яр - УНІАН).

Через це ТУ-154 в момент прийняття екіпажем рішення про відхід на “друге коло” насправді знаходився на висоті менш як 40 метрів над рівнем смуги, а не 100 метрів, як думали пілоти, додав експерт.

За словами В.ЄДИНАКА, пілоти зрозуміли, що “автоматичний відхід” не спрацював і намагалися в ручному режимі підняти літак, але машина не встигла набрати висоту й зачепила крилом дерево.

У доповіді зазначається, що всі 88 пасажирів і вісім членів екіпажу загинули у момент удару літака об землю.

"Конфігурація літака у момент зіткнення із землею не давала пасажирам і екіпажу хоч якоїсь можливості вижити після події", – сказано в остаточному звіті.

У доповіді зазначається, що при запиті дипломатичного дозволу на політ двох літаків Ту-154М і Як-40 Польща, окрім стандартної інформації, запитала у МЗС Росії "актуальні схеми і процедури аеродрому "Смоленськ Північний", а також просила "направити російського штурмана перед вильотом з Варшави".

Наприкінці березня 2010 року Москва звернулася до Посольства Польщі з проханням підтвердити необхідність надання штурманів, проте у Варшаві вирішили від цієї заявки відмовитися.

У 36-у спецполку одержали дозволи на виконання польотів і посадку за день до вильоту, проте «актуальних схем і процедур аеропорту «Північний» в них не було.

Літак розбився при заході на посадку на аеродром "Північний" 10 квітня 2010 року. Всі 96 осіб, що були на борту, включаючи президента Польщі Леха Качиньського, загинули.

Бі-Бі-Сі нагадує, що оприлюднена раніше доповідь Міжнародного авіаційного комітету (МАК), в якій відповідальність за катастрофу покладається на екіпаж президентського авіалайнера, викликала жорстку критику з боку Варшави.

У звіті МАК від 12 січня 2011 року зазначається, що відповідальність за крах лайнера лежить на його екіпажі, що ухвалив рішення сідати в тумані.

Крім того, вважають у МАК, присутність у кабіні пілотів головнокомандуючого ВПС Польщі "аж до зіткнення літака із землею чинила психологічний тиск на ухвалення рішення командира про продовження зниження в умовах невиправданого ризику з домінантною метою виконання посадки будь що".

Про неналежний стан аеродрому "Північний" в доповіді МАК не йшлося.

Брат загиблого президента Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ назвав доповідь МАК "насмішкою над Польщею", а прем`єр-міністр країни Дональд ТУСК зазначив, що звіт неповний.

Керівництво Польщі вважає, що диспетчери російського аеропорту "Північний" частково винні у катастрофі, оскільки не вимагали від пілотів піти на інший аеродром.

Проте російська сторона неодноразово заявляла, що авіадиспетчери не мають права заборонити посадку літака глави іноземної держави.