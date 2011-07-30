У Туреччині пішло у відставку все військове керівництво
00:42, 30 липня 2011Світ
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Конфлікт з прем`єр-міністром
У Туреччині пішло у відставку вище військове керівництво - ймовірно, через конфлікту з урядом, повідомляє Радіо Свобода.
За повідомленнями турецьких ЗМІ, рапорти про відставку подали в п`ятницю головнокомандувач збройними силами країни генерал Ісик Косанер, а також командувачі сухопутними, морськими і повітряними силами.
Останні роки посилювалася напруженість у відносинах між армійською верхівкою і прем`єр-міністром Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, який не поділяє прозахідний настрій армії. Наступного тижня мало відбутися засідання Вищої військової ради країни. Очевидно, уряду і керівництву армії не вдалося погодити ряд найважливіших призначень.
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