Сили НАТО пошкодили три передавачі у Тріполі - щоб Каддафі не лякав жителів

У Тріполі авіаударами НАТО серйозно пошкоджено три державні супутникові ТБ-передавачі, повідомляє Газета.Ru.

Як заявила НАТО, метою повітряних ударів було зупинити «провокаційне мовлення» режиму Муаммара КАДДАФІ. Зараз коаліція оцінює розмір завданої шкоди.

Удари було «здійснено за допомогою винищувачів НАТО, що використовують боєприпаси з точним наведенням високого рівня”, і було проведене «обговорення і ретельне планування, щоб звести до мінімуму ризик втрат», говориться в заяві коаліції.

«Наше втручання було необхідне, оскільки телебачення використовувалося як невід`ємний компонент в апараті режиму, призначеного для систематичного пригноблення і залякування мирних жителів, щоб спровокувати атаки на них», – заявляє НАТО.

Під час заяви НАТО лівійське державне телебачення продовжувало мовлення.