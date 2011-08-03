Путін закликав не чіпати спірні кордони всередині Росії

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін висловився проти переділу територій, спірних між суб`єктами Російської Федерації, повідомляє Бі-бі-сі.

На його думку, це може спричинити ланцюгову реакцію.

"У нас потенційних територіальних суперечок в Росії 2 тисячі, зокрема між деякими республіками Північного Кавказу, навіть між дуже близькими народами, практично одним народом, розділеним на різні суб`єкти РФ", - сказав російський прем`єр в Кисловодську на зустрічі з представниками молодіжних організацій Північно-Кавказського федерального округу.

За його словами, "цю "скринька Пандори" не має відкриватися в жодному разі в нашій країні".

"Тільки варто почати щось ділити, не зупинимося ніколи", - зазначив російський прем`єр.

Він звернувся до всіх, хто згадує про подібні територіальні суперечки: "Ребята, давайте жить дружно".