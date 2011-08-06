Польща вважає арешт Тимошенко занадто поспішним і радикальним

Польща вважає арешт екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО занадто поспішним і радикальним заходом.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордони справ Польщі, текст якої розміщено на сайті цього відомства.

«Ми висловлюємо стурбованість у зв`язку з рішенням Печерського районного суду в Києві затримати Юлію ТИМОШЕНКО. Ми вважаємо, що це занадто поспішний і радикальний запобіжний захід до колишнього прем`єр-міністра за недотримання судових процедур», - підкреслюється в заяві.

МЗС Польщі висловив сподівання, що Ю.ТИМОШЕНКО буде звільнено з-під варти, а судовий процес відповідатиме європейським стандартам поведінки.

В заяві також йдеться, що Польща, як головуюча в ЄС, візьме на себе обговорення цього питання як з партнерами по ЄС, зокрема з Верховним представником ЄС Кетрін ЕШТОН, так і з представниками вищих органів влади України - Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.