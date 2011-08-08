У Кенії дітей міняють на їжу

У Кенії сім`ї, які страждають від голоду, продають дітей, щоб вижити. Про це повідомляє ТСН.

"Це роблять таємно, без зайвого галасу. Деякі продають юних доньок, щоб купити харчів. Це трапляється часто, але про це воліють не говорити", - розповіла місцева мешканка Фатума Ахмед.

Тривала посуха на сході Африці змусила багато кенійських родин потягнутися з міст до сільської місцевості і ближче до таборів благодійних організацій, оскільки там більше можливостей роздобути їжу і воду.

Окрім Кенії, посуха охопила значну частину Сомалі, Уганди, Джибуті та Ефіопії. ООН вже офіційно оголосила про голод на півдні Сомалі – там більше 30% дітей страждають від сильного недоїдання, і щодня від голоду помирають чотири дитини з кожних 10 тисяч.

Під загрозою смерті опинилися 12 мільйонів людей. В Ефіопії від нестачі їжі страждає більше 4,5 мільйонів людей, у Кенії - 2,4, в Сомалі - 3,7 мільйонів. Найбільші табори біженців - це кенійський Дадааб з майже 400 тисяч людей і ефіопський Долло Адо з 120-тисячним "населенням".