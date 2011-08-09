Президент Чехії написав Януковичу про Тимошенко і політичний підтекст

Президент Чеської Республіки Вацлав КЛАУС просить главу Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА надати йому докази, що у процесі у справі колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відсутній політичний підтекст.

Як повідомляє Радіо «Прага», про це йдеться у листі В.КЛАУСА до В.ЯНУКОВИЧА.

Президент Чехії підкреслив, що у нього немає причин не довіряти української юстиції і ставити під сумнів незалежність суду.

«Я хотів би, проте, бути упевненим, що у разі Юлії ТИМОШЕНКО не йдеться про політичний процес, і що під час нього не вирішуватимуться особисті і політичні розбіжності, які існують в надрах української політичної сцени», - підкреслив В.КЛАУС.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва розглядає по суті кримінальну справу, порушену щодо Ю.ТИМОШЕНКО у звинуваченні в перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.