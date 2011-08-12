Викрадений в Україні палестинець розповів про підготовку бойовиків

Ісламістський рух ХАМАС, який контролює сектор Газа, відкрив військову академію. Про це, як повідомляє ізраїльська газета "Едіот Ахронот", під час допитів заявив палестинський інженер Дірар Абу Сісі, викрадений ізраїльськими спецслужбами в Україні в лютому 2011 року.

Журналісти через суд домоглися часткової публікації стенограм допитів, з яких стало відомо, що рішення про створення військової академії було ухвалене після завершення в січні 2009 року ізраїльської операції "Литий свинець".

Аналізуючи перебіг операції, керівництво ХАМАС дійшло висновку, що бойовики руху підготовлені погано. Через відсутність дисципліни і досвіду багато бійців кидали свої позиції при наближенні ізраїльських військ. Багатьом страх заважав застосовувати зброю.

У результаті при мечетях в секторі Газа почали діяти курси підготовки бойовиків. Іспити складають також у мечетях, або в університетах. На навчальних посібниках немає символіки ХАМАС, а серед інструкторів є університетські викладачі і працівники міністерства освіти.

Крім того, за словах Абу Сісі, крім бойової підготовки особового складу, в завдання академії входить удосконалення ракетних систем, що є в розпорядженні ХАМАС. На допитах палестинець зізнався, що сам брав участь у цих дослідженнях, пише Лента.ру.

При цьому Абу Сісі наголосив, що не є експертом з вибухових речовин, і займався лише розрахунками фізичних властивостей металу, - наприклад, здатності витримувати дію високої температури і тиску. Частину інформації для своєї роботи інженер знаходив у вільному доступі в інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, Д.Абусісі працював заступником гендиректора єдиної в секторі Газа електростанції. Він був викрадений з потягу «Харків-Київ» в ніч з 18 на 19 лютого цього року. За свідченнями палестинця, троє чоловіків викрали його з потягу, а вже в Києві передали «Моссаду».

В Ізраїлі Д.Абусісі звинувачують в активній участі в терористичній організації ХАМАС і інших злочинах проти безпеки Ізраїлю. Д.Абусісі одружений з громадянкою України.