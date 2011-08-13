Суд у США визнав ідею Обами незаконною

У США апеляційний суд штату Атланта ухвалив, що частина закону про охорону здоров`я, запропонованого президентом Бараком Обамою, згідно з якою американці під загрозою штрафу зобов`язані купувати медичні страховки, є неконституційною, передає Reuters.

Згідно з ухвалою суду, конгрес перевищив повноваження, зобов`язавши жителів США купувати страховки. Проте суд наголосив, що решта всіх положень закону залишиться чинною, оскільки вони не порушують конституції.

Конституційність так званого індивідуального мандата, наріжного каменя реформи охорони здоров`я Б.Обами, далі обговорюватиметься у Верховному суді США, який повинен поставити крапку в цьому питанні.

Білий Дім висловив незгоду з судом Атланти, наголосивши, що своїм рішенням він заблокував центральне положення закону.