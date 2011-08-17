У Польщі через страйк не курсують три тисячі потягів

У Польщі майже три тисячі регіональних потягів, якими щодня на роботу їздять близько 300 тисяч поляків, сьогодні не курсуватимуть через страйк працівників пасажирської залізничної компанії Przewozy Regionalne (PR).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, працівники компанії добиваються збільшення на 100 доларів базової зарплати цього року.

Правління PR погодилося на поетапне зростання зарплати починаючи з понад 40 доларів уже з серпня і плануючи наступне підвищення у вересні та грудні 2012 року на 35 та 20 доларів.

Керівництво компанії відзначає, що збільшення базової зарплати на 100 доларів призведе насправді до реального збільшення середньої зарплати у PR на 160 доларів, зауважуючи, що PR не має достатньо коштів для забезпечення такого зростання. Однак профспілка компанії не погодилася на цю пропозицію.

Працівники PR заявляють про намір повторити акцію протесту 24 серпня, якщо правління не дасть згоди на одноразове підвищення зарплати.